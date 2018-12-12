ИА «Ореанда-Новости» Двое российских космонавтов находились больше семи часов в открытом космосе для того, чтобы изучить снаружи отверстие в корабле "Союз МС-09". Им удалось взять образцы герметика и визуально изучить отверстие.

Как сообщили в Центре управления полётами, Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели семь часов и 45 минут в открытом космосе за боротом МКС. Им удалось за это время вскрыть микрометеоритную защиту и отыскать под ней отверстие в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС.

Кононенко забрал образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также образцы поверхности вокруг герметика – всё это сложили в изолирующий контейнер.

Отвечая на вопрос из Центра, что он видит вокруг отверстия и есть ли там ткань, космонавт доложил, что обнаружил вокруг отверстия жёлто-чёрные образования. Напомним, в августе, когда космонавты «латали» корабль, они заклеили отверстие и поместили в него ткань, пропитанную герметиком.

В этот раз, чтобы добраться до отверстия, Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву пришлось отрезать два куска от защитного материала. Планировалось – один. Космонавты при этом не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы дыру сделали изнутри корабля.

Их выход в открытом космосе занял на один час и 14 минут дольше запланированного времени. Все запланированные задачи осуществить не удалось. Космонавты не успели забрать контейнеры экспериментов "Тест" и "Выносливость", которые были оставлены на экспонирование на модуле "Поиск".

В Центре сообщили, что эта задача приоритетной не была, её планировали выполнить лишь в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.

Утечка воздуха на МКС

Напомним, в конце августа автоматическая система МКС зафиксировали утечку воздуха. Изучив корабль "Союз МС-09", экипаж обнаружил отверстие в обшивке. «Союз» пристыковался к станции восьмого июня. Вечером того же дня по совету ЦУП российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия", которая изготовила космический корабль, исключила версию брака при производстве корабля.