ИА «Ореанда-Новости» . Учеными из Дюссельдорфа был проведен новый эксперимент в сфере психологии организма.

Исследователями из немецкого Института экспериментальной психологии были сделаны выводы, что креативные люди чаще убивают в своих снах окружающих, чем те, кого сложно назвать творческой личностью.

Данное заявление было сделано после сбора статистических данных в ходе проведения эксперимента по изучению природы человеческих снов. Команда исследователей пыталась понять, как часто людям снятся ночные кошмары, в которых они убивают людей, а также ситуативные моменты, присущие таким снам. Также перед исследователями стоял вопрос о причинах появления таких искусственно-созданных в мозге картин.

Как стало известно, в эксперименте приняли участие две группы добровольцев, которым на постоянной основе снятся кошмары. Первая из групп была оценена учеными по степени проявления агрессии в жизненных ситуациях на основе психологического анкетирования. Для второй группы, помимо агрессивности, фиксировались такие показатели, как склонность к невротизму и креативность. Эксперимент занял около четырех недель, в ходе которых добровольцы фиксировали в специальных журналах дни и частоту появления кошмаров, а также описывали общую ситуацию, происходящую во сне.

По истечении 28 дней эксперимента, на основании собранных статистических данных от 18 до 28 процентов всех ночных сновидений содержат в себе сцены агрессии с убийством других людей. Как сообщается, такие убийства были, в основном, результатом преднамеренных действий, а сами картины довольно яркими и реалистичными.

После проведения бесед с психологами, выяснилось, что добровольцы, которые чаще других видели агрессию в своих снах, по статистике подвергались некоему насилию в реальной жизни. Зачастую результатом ночных кошмаров становилась перенесенная в детстве психологическая травма. Таким людям присущи склонность к агрессии и невротические отклонения.

Неожиданным результатом стало то, что более креативные личности склонны к большему проявлению агрессии в своих сновидениях.



Ученые предполагают, что творческий ум чаще воспроизводит сцены убийства из-за большего эмоционального проявления в характере человека. Чувства и эмоции, которые креативные люди переживают в реальной жизни, переносятся и в предполагаемое состояние покоя человека. Таким образом, мозг продолжает активную деятельность по анализу проблем, чем и вызывает сцены агрессии во снах.