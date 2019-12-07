ИА «Ореанда-Новости». Астрономы из Крыма рассказали о размере астероида, который может грозить Земле опасностью.

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) провели расчёты и определили размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселёв.

Астероид типа Аполлона (162082) прошёл возле Земли в октябре этого года. Тогда он попал в группу потенциальных угроз, так как имел нестабильную орбиту. Его диаметр был определён крымскими учёными и составил 326 метров с допустимой погрешностью (+26 и -22).

Знание диаметра может помочь в будущем, когда одно из таких тел будет угрожать Земле.

Зная плотность астероида, можно будет разрушить его.



