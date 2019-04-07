ИА «Ореанда-Новости» Специалисты из Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) ведут разработки солнечного телескопа совместно с учёными из США. С помощью башенного солнечного телескопа можно будет изучать поведение магнитного поля Солнца, а также солнечную активность и степень влияния её на нашу планету. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией физики Солнца обсерватории, доктора физико-математических наук Юрия Цапа.

Разработка называется спектрополяриметр и разрабатывается в тандеме с американскими исследователями из обсерватории в Калифорнии, однако договор с коллегами крымские учёные не заключали из-за политики санкций в отношении Крыма, все совместные разработки ведутся на уровне научных контактов.

При помощи нового прибора, возможно будет изучить различные характеристики магнитного поля Солнца, а также солнечную активность и вспышки на поверхности звезды. Разработка телескопа займёт около двух лет.