Сначала его изготавливали из водорослей и соевого порошка, а затем компания «Spero» стала продавать «жидкие яйца» из семян тыквы. Кроме того, на рынке также появились яйца из белка бобов. Сегодня на прилавках в продаже есть более трёх миллионов искусственных яиц.Компании уверены, что производство куриных яиц наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, этот продукт нередко становится причиной отравлений – только в США каждый год от отравления яйцами страдают более 79 тысяч человек.