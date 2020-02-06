По оценкам ведущего специалиста проекта, Меган Гоу (Медицинский университет Сиднея), для психологического комфорта детей очень важно, чтобы их вес не выходил за пределы нормы. Удалось доказать и обратное — если ребёнок или подросток имеет заниженную самооценку, у него возрастает риск возникновения ожирения.Также женщина-учёный отметила, что лечение ожирения положительно сказывается и на физическом состоянии детского организма, что было доказано уже давно.