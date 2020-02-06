06.02.2020, 19:46
Лечение ожирения благотворно сказывается на психологическом состоянии детей
ИА «Ореанда-Новости». Австралийские учёные проанализировали проведённые ранее исследования по лечению ожирения у детей и подростков и выяснили, что лечение положительно повлияло на психологическое состояние пациентов.
По оценкам ведущего специалиста проекта, Меган Гоу (Медицинский университет Сиднея), для психологического комфорта детей очень важно, чтобы их вес не выходил за пределы нормы. Удалось доказать и обратное — если ребёнок или подросток имеет заниженную самооценку, у него возрастает риск возникновения ожирения.
Также женщина-учёный отметила, что лечение ожирения положительно сказывается и на физическом состоянии детского организма, что было доказано уже давно.
По оценкам ведущего специалиста проекта, Меган Гоу (Медицинский университет Сиднея), для психологического комфорта детей очень важно, чтобы их вес не выходил за пределы нормы. Удалось доказать и обратное — если ребёнок или подросток имеет заниженную самооценку, у него возрастает риск возникновения ожирения.
Также женщина-учёный отметила, что лечение ожирения положительно сказывается и на физическом состоянии детского организма, что было доказано уже давно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии