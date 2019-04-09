При этом учёные заявили, что это произойдёт независимо от дальнейших планов человечества. Специалисты из Швейцарии выяснили, что всего к 2100 году в горах останется около 5% от сегодняшнего количества льда.Климатологи из Швейцарии отмечают, что проанализировали судьбу примерно 3,5 тысяч ледников в Альпах. Учёные применили три возможных сценария развития человечества: активную борьбу с глобальным потеплением, отказ от всех защитных мер или продолжение сегодняшней ситуации. И оказалось, что вне зависимости от сценария, к середине века люди выработают так много парниковых газов, что в Альпах наполовину растают ледники. Неизбежность этого процесса связана с тем, что ледовые массивы крайне медленно реагируют на уже свершившиеся климатические изменения.