ИА "Ореанда-Новости" До настоящего момента считалось, что лень является исключительно психологическим явлением.

Учёным удалось доказать, что в геноме человека присутствует ген, который отвечает за состояние лености. Этим можно объяснить бездеятельность некоторых людей и активное существование других. Инициаторами исследования стали специалисты в области эндокринологии американского происхождения. Они считают, что среди животных есть такие особи, которые способны вести активный образ жизни, а есть такие, которые ленивы и медлительны в своих действиях. Лень, как особое свойство, заложено природой в геноме как животного, так и человека.

Специалисты проводили эксперимент на крысах. У этих созданий был обнаружен специфический ген PKIA, который связан, прежде всего, с физической деятельностью, точнее с её активностью. Десять лет назад учёный по имени Фрэнк Бут, являющийся одним из авторов исследования, отобрал восемьдесят самок и восемьдесят самцов крыс. Целью эксперимента являлось определение генетической предрасположенности к лености. Подопытные грызуны вращали колёса, а Фрэнк Бут делал разграничение на активных и пассивных особей. Позднее, разделив всех крыс на две группы, учёный скрещивал отдельно физически активных особей и отдельно ленивых грызунов. В ходе эксперимента ему удалось зафиксировать некоторые генетические особенности в каждой из групп.

Возможно ли применить аналогичный метод по отношению к людям, пока неизвестно. Для этого учёным необходимо провести ряд дополнительных исследований.