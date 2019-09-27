ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия дал советы профилактики болезней сердца, пишет «Вечерняя Москва».



Врач заявил, что большинство сердечных болезней возникают из-за неправильного образа жизни. Так, Бокерия отметил, что курильщикам надо обязательно бросить эту привычку.



Кроме того, предотвратить заболевания сердца и сосудов также поможет полноценный сон. Врач советует спать не меньше семи часов каждый день. Бокерия также подчеркнул важность физической активности. По его словам, полезной будет обычная ходьба с комфортным и расслабленным темпом.

