05.06.2019, 23:11
Лишний вес может стать причиной склероза, считают медики
ИА "Ореанда-Новости" Наличие избыточного веса у человека может являться фактором усугубления рассеянного склероза. К такому выводу пришли учёные из Отделения неврологии и нейрореабилитации IRCCS Neuromed. Этот медицинский институт расположен в итальянском городе Поццилли.
Главным тезисом научного исследования итальянских медиков служит тот факт, что липидный обмен является важным звеном в определении степени тяжести рассеянного склероза. Для своего эксперимента учёные взяли 140 добровольцев. У всех у них в диагнозе значится "рассеянный склероз", который сопровождается всеми признаками начавшегося воспалительного процесса. Для анализа медики исследовали молекулы, которые и являются причиной воспалительного процесса. По существующей у медиков шкале инвалидности EDSS люди, которые страдали избыточным весом, получали наивысшие баллы. Эта шкала служит методом оценки неврологических поражений при рассеянном склерозе. Также у таких людей для исследования была взята спиномозговая жидкость. Здесь итальянские учёные установили, что в этой жидкости в большом количестве содержится вещество, которое провоцирует процесс воспаления и в меньшей степени содержится другое вещество, обладающее противовоспалительными свойствами.
Авторы научной работы заявили, что для более полного описания проблемы, необходимо провести ряд дополнительных исследований. Таким образом, сведений о связи липидного обмена на развитие рассеянного склероза станет гораздо больше. В планах учёных заняться разработкой специальных диет и упражнений для того, чтобы улучшить состояние пациентов с рассеянным склерозом.
Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое не относится к проблемам в нарушении памяти и внимания. Особенностью недуга является то, что одновременно поражаются несколько различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.
Главным тезисом научного исследования итальянских медиков служит тот факт, что липидный обмен является важным звеном в определении степени тяжести рассеянного склероза. Для своего эксперимента учёные взяли 140 добровольцев. У всех у них в диагнозе значится "рассеянный склероз", который сопровождается всеми признаками начавшегося воспалительного процесса. Для анализа медики исследовали молекулы, которые и являются причиной воспалительного процесса. По существующей у медиков шкале инвалидности EDSS люди, которые страдали избыточным весом, получали наивысшие баллы. Эта шкала служит методом оценки неврологических поражений при рассеянном склерозе. Также у таких людей для исследования была взята спиномозговая жидкость. Здесь итальянские учёные установили, что в этой жидкости в большом количестве содержится вещество, которое провоцирует процесс воспаления и в меньшей степени содержится другое вещество, обладающее противовоспалительными свойствами.
Авторы научной работы заявили, что для более полного описания проблемы, необходимо провести ряд дополнительных исследований. Таким образом, сведений о связи липидного обмена на развитие рассеянного склероза станет гораздо больше. В планах учёных заняться разработкой специальных диет и упражнений для того, чтобы улучшить состояние пациентов с рассеянным склерозом.
Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое не относится к проблемам в нарушении памяти и внимания. Особенностью недуга является то, что одновременно поражаются несколько различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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