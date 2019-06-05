К такому выводу пришли учёные из Отделения неврологии и нейрореабилитации IRCCS Neuromed. Этот медицинский институт расположен в итальянском городе Поццилли.Для своего эксперимента учёные взяли 140 добровольцев. У всех у них в диагнозе значится "рассеянный склероз", который сопровождается всеми признаками начавшегося воспалительного процесса. Для анализа медики исследовали молекулы, которые и являются причиной воспалительного процесса.Эта шкала служит методом оценки неврологических поражений при рассеянном склерозе. Также у таких людей для исследования была взята спиномозговая жидкость. Здесь итальянские учёные установили, что в этой жидкости в большом количестве содержится вещество, которое провоцирует процесс воспаления и в меньшей степени содержится другое вещество, обладающее противовоспалительными свойствами.Таким образом, сведений о связи липидного обмена на развитие рассеянного склероза станет гораздо больше. В планах учёных заняться разработкой специальных диет и упражнений для того, чтобы улучшить состояние пациентов с рассеянным склерозом.Особенностью недуга является то, что одновременно поражаются несколько различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.