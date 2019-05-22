К такому выводу специалисты пришли, исследовав повышение уровня моря. Отмечается, что, по худшим прогнозам, температура воздуха за 80 лет может увеличиться на пять градусов. Это значит, что уровень Мирового океана поднимется с 62 до 238 сантиметров. Таким образом, под водой может оказаться примерно 1,79 миллиона квадратных метров суши, на которой живут порядка 187 миллионов человек.Особенно потепление угрожает странам с низменными побережьями, в том числе Британии и США. Однако специалисты подчёркивают, что такой вариант событий вероятен всего на 5%, но они призывают относиться к таким предостережениям серьёзно.