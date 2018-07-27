ИА «Ореанда-Новости». 27 июля жители большей части планеты Земля, включая россиян, смогут стать очевидцами сразу двух редких астрономических явлений, которые совпали случиться в один день. Вооружаться биноклями и смотреть на небо нужно сегодня вечером, ближе к полуночи – это касается москвичей.



Редкость сегодняшнего лунного затмения заключается в том, что оно будет самым продолжительным в двадцать первом веке. Видно лунное затмение будет на всей территории России 27 июля. Информацию о лунном затмении подтверждают в московском планетарии.

Длительность его составит около четырёх часов, по московскому времени оно начнётся в половину десятого, а закончится ближе к половине второго ночи – с 21:24 до 01.20 по московскому времени. Полная фаза лунного затмения продлится один час и сорок три минуты с 22:30 и до 00:13. Всего в текущем веке случится 225 лунных затмений, 85 из них будет полных, но астрономы рассчитали, что сегодня вечером оно будет самым длительным.



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При этом Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию, Луна полностью войдёт в тень нашей планеты и спрячется от Солнца. В этот момент можно будет наблюдать багрово-красный оттенок земного спутника. Центральное лунное затмение было только 15 июня 2011 года. Но такой цвет появится у Луны ближе к апогею происходящего, когда диск луны будет минимален, при этом длиться это будет рекордное количество времени в нынешнем веке. Это будет видно невооружённым взором в случае, если небо будет ясным, но бинокль всё же не помешает насладиться в полной мере всей красотой происходящего.

Кроме того, вечером 27 июля Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. Лунные затмения и приближение Красной планеты случаются регулярно, но вот совпадение этих двух явлений – большая редкость. Такое случается раз в 25 тысяч лет.

Во время великого противостояния Марса, он на некоторое время станет ярче Юпитера и уступит в своём блеске только Солнцу. Но наблюдение за ним лучше вести за городом, так как смог скроет это явление, в то время, как лунное затмение будет видно даже в мегаполисах.