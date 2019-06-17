ИА «Ореанда-Новости» Голосовой помощник Mail.ru Group «Маруся» был представлен компанией в понедельник 17 июня. Инвестиции в разработку составили 2 миллиона долларов. Об этом заявили в пресс-службе компании.

По словам представителей компании «Маруся» может выполнять различные поручения, например она может включить музыку, рассказать прогноз погоды, отыскать информацию в Сети, а также сообщить стоимость билетов для путешествий. Кроме того, голосовой помощник может напоминать о событиях, так если сказать «Маруся, запомни» - помощник запомнит информацию, а при голосовой команде «Маруся, напомни» - информация будет воспроизведена.

Пока разработка запущена в тестовом режиме, для доступа к приложению необходимо ставить заявку сайте marusia.mail.ru. Разработчики пообещали, что в скором времени список навыков «Маруси» будет расширен.