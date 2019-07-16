ИА «Ореанда-Новости». Рогатый динозавр, по результатам исследований, передвигался на двух ногах . Его останки впервые были обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году. Факт о прямо хождении животного палеонтологи смогли установить благодаря новым находкам.

В настоящее время это один из немногих ранних рогатых динозавров, чей скелет полностью собран. Исследователи из Университета Индианы в Пенсильвании смогли детально составить описание анатомии, возраста динозавра.

Эволюция коллекции останков динозавр при анализе показывает, что аврорацератопсы, были ранними членами группы Ceratopsia. Они жили приблизительно 115 млн. лет назад.Трицератопс принадлижит к той же группе рогатых динозавров, что и аврорацератопсы.

По останкам учёные смогли выявить множество особенностей скелета животного. У него изогнутые бедренные кости и длинные тонкие когти. Эти характеристики исследователи однозначно связывают с ходьбой на двух конечностях у некоторых динозавров.