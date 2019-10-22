22.10.2019, 18:01
Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие препараты нельзя мешать с алкоголем, пишет «МК».
Так, по словам Малышевой, жаропонижающие лекарства в сочетании с алкоголем не усваиваются в печени. В результате препарат оказывает токсическое действие. Кроме того, нельзя мешать антигистаминные препараты с алкоголем - они также очень вредны для печени.
Малышева также рассказала, что нельзя принимать таблетки для потенции и спиртное. Такие лекарства и алкоголь расширяют сосуды, в итоге понижается давление. В итоге это может привести к летальному исходу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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