ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие препараты нельзя мешать с алкоголем, пишет «МК».



Так, по словам Малышевой, жаропонижающие лекарства в сочетании с алкоголем не усваиваются в печени. В результате препарат оказывает токсическое действие. Кроме того, нельзя мешать антигистаминные препараты с алкоголем - они также очень вредны для печени.



Малышева также рассказала, что нельзя принимать таблетки для потенции и спиртное. Такие лекарства и алкоголь расширяют сосуды, в итоге понижается давление. В итоге это может привести к летальному исходу.