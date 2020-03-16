ИА «Ореанда-Новости». Врач и телеведущая Елена Малышева дала советы по поводу правильного мытья рук, пишет РИА Новости.



Так, по словам Малышевой, мыть руки надо в течение 40-60 секунд. Нужно покрыть мылом все кисти. Потом надо потереть ладони друг о друга, после этого нужно обхватить одной рукой другую с тыльной стороны и переплести пальцы, чтобы покрыть мылом их внутреннюю часть.



Далее, как рекомендует Малышева, нужно потереть намыленные большие пальцы, а после вращательным движением помыть ладони. Затем можно ополоснуть руки струей воды, после чего насухо вытереть одноразовым полотенцем и с его же помощью закрыть кран.