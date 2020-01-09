ИА «Ореанда-Новости». Врач и Телеведущая Елена Малышева объяснила, как ей удалось предотвратить рак.

Заслуженный врач России, а также известная телеведущая, рассказала о своём состоянии. Она объяснила, что в её организме существовали некоторые предпосылки к раку, от которых она успешно избавилась.

В своём Instagram Малышева написала, что ей удалось защитить себя от рака толстого кишечника. Для этого она удалила несколько предраковых полипа, которые могли спровоцировать болезнь. Кроме того, она сообщила, что подходит к лечению очень серьёзно.

По словам телеведущей, ранняя диагностика рака позволяет увеличить шансы на борьбу с тяжёлыми недугами. Именно поэтому необходимо обследоваться своевременно, проходить гастро- и колоноскопию.



