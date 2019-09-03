Малышева отметила, что люди в основном набирают вес из-за гормонов, которые отвечают за снижения чувства голода, или недостаточного расхода энергии. При этом гормоны аппетита и стресса, наоборот, повышаются, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.Эксперт отметила, что сбросить лишний вес можно достаточно быстро, буквально за две недели. Главное – придерживаться определённых правил: дробно питаться в течение дня, соблюдая калорийность 1200 калорий. Плюс ко всему нужно как можно больше двигаться.