03.09.2019, 21:20
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
ИА «Ореанда-Новости». Ведущая программы «Здоровье» на «Первом канале» Елена Малышева объяснила, что быстро похудеть можно, используя дробное питание.
Малышева отметила, что люди в основном набирают вес из-за гормонов, которые отвечают за снижения чувства голода, или недостаточного расхода энергии. При этом гормоны аппетита и стресса, наоборот, повышаются, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.
Эксперт отметила, что сбросить лишний вес можно достаточно быстро, буквально за две недели. Главное – придерживаться определённых правил: дробно питаться в течение дня, соблюдая калорийность 1200 калорий. Плюс ко всему нужно как можно больше двигаться.
Малышева отметила, что люди в основном набирают вес из-за гормонов, которые отвечают за снижения чувства голода, или недостаточного расхода энергии. При этом гормоны аппетита и стресса, наоборот, повышаются, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.
Эксперт отметила, что сбросить лишний вес можно достаточно быстро, буквально за две недели. Главное – придерживаться определённых правил: дробно питаться в течение дня, соблюдая калорийность 1200 калорий. Плюс ко всему нужно как можно больше двигаться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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