ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Малышева развенчала мифы об МРТ.

Телеведущая и врач решила развеять мифы, которые окружают МРТ. Для этого она со своими коллегами сняли видео, которое сама врач позже выложила в сети Instagram.

Магнитно-резонансная томография окружена большим количеством предрассудков. Одним из таких является миф о том, что МРТ и КТ являются разными названиями одной и той же процедуры. На самом деле МРТ делается на основе магнита, тогда как КТ – на рентгене.

Кроме того, специалисты рассказали, что к МРТ всё же нужна подготовка. Необходимо перестать употреблять жидкость за два часа до процедуры и сходить в туалет. Врачи отметили, что вопреки распространённому мнению, МРТ безболезненная и довольно безвредная процедура.