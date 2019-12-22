ИА «Ореанда-Новости». Побывавший на корабле Starliner во время испытательного полёта манекен находится в хорошем состоянии.

В воскресенье завершился испытательный полёт корабля Starliner, который был организован НАСА. Манекен по имени Роузи находится в таком же состоянии, в котором начинал полёт.

Ведущий трансляции НАСА добавил, что Роузи даже пристёгнута также как при старте.

Испытательный беспилотный полёт начался 20 декабря с космодрома в штате Флорида. В полётном времени корабля оказалась ошибка, что не позволило ему добраться до МКС. НАСА и Boeing приняли решение вернуть корабль домой на Землю.