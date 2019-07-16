ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали программу, которая может автономно находить значения математических констант, таких как e и Пи, в виде бесконечных цепных дробей. Сгенерированные результаты напоминают формулы, полученные учёным-математиком начала XX века Рамануджаном.

«Машина Рамануджана» названа в честь известного специалиста в области математических вычислений Сриниваса Рамануджана. Он был самоучой, вырос в Индии и был найден другим математиком - Годфри Харди. Он знаменит тем, что вместо того, чтобы применять математические подходы для доказательств теорем, он получал результаты известных проблем благодаря интуиции, а затем другие математики находили строгие доказательства для них.

Новую программу разработали специалисты Израильского технологического института и корпорации Google. Механизм работы построен так, что она перенимает интуицию учёного, систематически генерируя гипотезы о константах Пи и е, а также о нулях дзета-функции Римана. Последняя очень значима для теории чисел и фигурирует в одной из знаменитых "проблем тысячелетия" – гипотезе Римана.