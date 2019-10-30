ИА «Ореанда-Новости». Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева объяснила, как распознать первые признаки инсульта, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по словам врача, первые симптомы выражаются в слабости или внезапном онемении лица или конечностей. При этом чаще всего онемение приходится на одну половину тела. Кроме того, у человека ухудшается зрение на один или оба глаза. Инсульт также зачастую сопровождается неспособностью говорить или понимать речь других людей.



Врач отметила, что наиболее подвержены этой болезни люди, которые страдают от ожирения, атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и имеющие вредные привычки. Что касается детей, то инсульт у них встречается из-за различных патологий.