ИА «Ореанда-Новости». Минздрав Московской области объяснил, как пережить смену погоду и как это вообще может отразиться на организме, пишет РИА Новости.



Врачи отметили, что метеозависимыми могут быть не только пожилые люди. На смену погоды реагируют люди, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также с суставами и костями.



Среди наиболее частых симптомов метеочувствительности она назвала головную боль, слабость, тошноту, кровотечение из носа. Все они, как правило, обусловлены перепадами артериального давления.



Во время перемены погоды врачи советуют держать щадящий режим, а также избегать переутомления и стрессовых ситуаций.