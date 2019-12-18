ИА «Ореанда-Новости». Врач-кардиолог Наталья Нассибулина объяснила, кому может быть вредна аномально тёплая зима в России, пишет «МК».



Так, по словам врача, прежде всего такая погода не идёт на пользу тем, кто страдает от бронхиальной астмы и заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, тёплая зима сопровождается снижением атмосферного давления, которое влияет на гипотоников.



Врач отметила, что в такую погоду особенно важно соблюдать режим сна и правильно питаться.