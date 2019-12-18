18.12.2019, 21:27
Медик рассказала об опасности аномально тёплой зимы для россиян
ИА «Ореанда-Новости». Врач-кардиолог Наталья Нассибулина объяснила, кому может быть вредна аномально тёплая зима в России, пишет «МК».
Так, по словам врача, прежде всего такая погода не идёт на пользу тем, кто страдает от бронхиальной астмы и заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, тёплая зима сопровождается снижением атмосферного давления, которое влияет на гипотоников.
Врач отметила, что в такую погоду особенно важно соблюдать режим сна и правильно питаться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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