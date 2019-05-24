Именно такое количество сахара негативно не повлияет на организм. При этом специалист отмечает, что превышение обозначенной нормы, может грозить серьёзными последствиями, пишет «ГлавУфа».При этом стоит знать, что сахар содержится во многих продуктах, например, в майонезе и фруктах, поэтому количество сахара надо учитывать во всех продуктах.