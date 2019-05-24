24.05.2019, 17:12
Медик рассказала, сколько сахара безопасно употреблять в день
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина заявила, что человек без вреда для здоровья может в день употреблять до 20 граммов сахара (около 6 чайных ложек).
Именно такое количество сахара негативно не повлияет на организм. При этом специалист отмечает, что превышение обозначенной нормы, может грозить серьёзными последствиями, пишет «ГлавУфа».
При этом стоит знать, что сахар содержится во многих продуктах, например, в майонезе и фруктах, поэтому количество сахара надо учитывать во всех продуктах.
Именно такое количество сахара негативно не повлияет на организм. При этом специалист отмечает, что превышение обозначенной нормы, может грозить серьёзными последствиями, пишет «ГлавУфа».
При этом стоит знать, что сахар содержится во многих продуктах, например, в майонезе и фруктах, поэтому количество сахара надо учитывать во всех продуктах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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