На помощь исследователям пришли лекарственные препараты.

Учёные из Калифорнийского университета провели эксперимент, участие в котором приняли девять добровольцев. Все они были представителями мужского пола, с белой кожей, их возраст находился в диапазоне от пятидесяти одного до шестидесяти пяти лет. Добровольцы принимали два вида препарата, направленного против диабета – это прастерон и метформин. Одновременно им проводили уколы гормона роста, речь идёт о веществе под названием соматотропин. Особенность данного эксперимента заключалась в том, что перед исследователями стояли абсолютно другие задачи. Цели омолодить участников эксперимента у них не было. Они просто хотели проверить, каким образом поведёт себя организм человека при одновременном приёме трёх препаратов. Все эти лекарственные средства являются довольно популярными в медицинской практике при проведении иммунной терапии.

В течение одного года мужчины принимали вышеуказанные препараты, исследователи пришли к совершенно неожиданным результатам. Так называемый «коктейль» из трёх лекарственных препаратов привёл к тому, что биологический возраст испытуемых снизился приблизительно на два с половиной года. По словам авторов этого научного проекта, помимо того, что мужчины помолодели, иммунная система добровольцев продемонстрировала признаки восстановления.

Результаты анализов лишь свидетельствуют о том, что процессы омоложения на клеточном уровне действительно были запущены, заключили специалисты.