К такому выводу пришли медики.

По информации, предоставленной главным внештатным специалистом Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению города Москвы Андреем Тяжельниковым, мурчание кошки полезно даже для тех, кто этого усатого питомца дома и не держит. Когда кошка мурлычет, то она оказывает таким образом своего рода терапевтический эффект, который можно сравнить с ультразвуковым воздействием на человека. В терапии существует даже целое направление, связанное с тем, что кошки способны оздоравливать людей. Называется оно фелинотерапия. Мурчание кошки, по словам специалиста, оказывает, в целом, положительный эффект на организм человека. Однако, наиболее оно влияет на нервную систему – человек легче переносить состояние стресса или психологически разряжается.

Тем людям, у которых дома нет кошки, медики рекомендуют прослушать мурчание в аудиозаписи. Эти звуки помогут человеку быстрее уснуть, и сон будет глубоким и качественным.

В Соединённых Штатах Америки, в Университете штата Калифорния, исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцы слушали урчание и мурлыканье кошек. Результаты оказались следующими. Учёные следили за состоянием человека во время прослушивания кошачьего мурчания. Так, у таких людей нормализовалось артериальное давление, а при его незначительном повышении параметры давления снижались даже без приёма лекарственных средств. Кроме того, выяснилось, что тонус мозговых артерий у человека значительно выравнивается в соответствии с норамльными показателями.