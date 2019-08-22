ИА «Ореанда-Новости». Учёные Бригамской женской больницы в Бостоне. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что преодолеть невосприимчивость опухолей к лечению можно с помощью комбинации из трёх препаратов, включающей новый класс ингибиторов фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Этот фермент входит в состав метаболического пути, называемого пентозофосфатным, и отвечает за образование важного соединения — NADP.

Это соединение не что иное, как широко распространённый в природе кофермент некоторых дегидрогеназ — ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции в живых клетках. NADP принимает на себя водород и электроны окисляемого соединения и передает их на другие вещества. В хлоропластах растительных клеток NADP восстанавливается при световых реакциях фотосинтеза и затем обеспечивает водородом синтез углеводов при темновых реакциях. NADP, — кофермент, отличающийся от NAD содержанием ещё одного остатка фосфорной кислоты, присоединенного к гидроксилу одного из остатков D-рибозы, обнаружен во всех типах клеток.

Учёные выяснили, что раковые опухоли поглощают дополнительное количество глюкозы, активируя процесс её окисления (гликолиз) и получения энергии для роста и деления злокачественных клеток. Кроме того, они обнаружили, что в митохондриях также усиливается процесс потребления кислорода.