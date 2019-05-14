Так, это может быть симптомом рака, сахарного диабета и остеоартрита. Например, профессор Квинетт Лоу полагает, что боль в поясничном отделе говорит об остеоартрите – болезни, которая проявляется в мышечной слабости и онемении конечностей.Но боль также может быть вызвана и раком кости, которая сильно давит на нервные корешки. При этом медик говорит, что рак простаты, кишечника и груди также может вызвать больше в пояснице.Плюс ко всему исследование показало, что у тех, кто болен диабетом, на 35% выше риск возникновения болей и резей в пояснице.