14.05.2019, 18:48
Медики назвали боль в пояснице сигналом трёх смертельных болезней
ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что боль в пояснице может быть проявлением трёх смертельных болезней.
Так, это может быть симптомом рака, сахарного диабета и остеоартрита. Например, профессор Квинетт Лоу полагает, что боль в поясничном отделе говорит об остеоартрите – болезни, которая проявляется в мышечной слабости и онемении конечностей.
Но боль также может быть вызвана и раком кости, которая сильно давит на нервные корешки. При этом медик говорит, что рак простаты, кишечника и груди также может вызвать больше в пояснице.
Плюс ко всему исследование показало, что у тех, кто болен диабетом, на 35% выше риск возникновения болей и резей в пояснице.
Так, это может быть симптомом рака, сахарного диабета и остеоартрита. Например, профессор Квинетт Лоу полагает, что боль в поясничном отделе говорит об остеоартрите – болезни, которая проявляется в мышечной слабости и онемении конечностей.
Но боль также может быть вызвана и раком кости, которая сильно давит на нервные корешки. При этом медик говорит, что рак простаты, кишечника и груди также может вызвать больше в пояснице.
Плюс ко всему исследование показало, что у тех, кто болен диабетом, на 35% выше риск возникновения болей и резей в пояснице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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