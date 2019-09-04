Так, регулярное употребление горького шоколада является отличной профилактикой инсульта и инфаркта. Дело в том, что в шоколаде много флавоноидов, которые благотворно воздействуют на сосуды и улучшают работу мозга.Отмечается также, что шоколад снижает риск возникновения тромбов. Однако злоупотреблять этим продуктом всё же не следует. Кроме того, в шоколаде есть антиоксиданты, который сокращают повреждения клеток печени и нормализуют давление в печеночных сосудах.