04.09.2019, 17:10
Медики назвали болезни, при которых полезен шоколад
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали заболевания, при которых регулярное употребление шоколада будет полезно для организма, пишет «Медикфорум».
Так, регулярное употребление горького шоколада является отличной профилактикой инсульта и инфаркта. Дело в том, что в шоколаде много флавоноидов, которые благотворно воздействуют на сосуды и улучшают работу мозга.
Отмечается также, что шоколад снижает риск возникновения тромбов. Однако злоупотреблять этим продуктом всё же не следует. Кроме того, в шоколаде есть антиоксиданты, который сокращают повреждения клеток печени и нормализуют давление в печеночных сосудах.
Так, регулярное употребление горького шоколада является отличной профилактикой инсульта и инфаркта. Дело в том, что в шоколаде много флавоноидов, которые благотворно воздействуют на сосуды и улучшают работу мозга.
Отмечается также, что шоколад снижает риск возникновения тромбов. Однако злоупотреблять этим продуктом всё же не следует. Кроме того, в шоколаде есть антиоксиданты, который сокращают повреждения клеток печени и нормализуют давление в печеночных сосудах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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