Оказалось, что те, кто часто болеют респираторными инфекциями, скорее всего имеют нехватку этого витамина. Кроме того, о дефиците витамина D говорит также постоянная усталость.Доктор Мэрилин Гленвилл отметила, что в зоне риска находятся люди, которые редко выходят на улицу в дневное время. Она заявила, что дефицит этого витамина можно восполнить, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, креветки и грибы.