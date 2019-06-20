20.06.2019, 18:37
Медики назвали главные признаки дефицита витамина D
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Британии рассказала и ключевых признаках нехватки витамина D в организме.
Оказалось, что те, кто часто болеют респираторными инфекциями, скорее всего имеют нехватку этого витамина. Кроме того, о дефиците витамина D говорит также постоянная усталость.
Доктор Мэрилин Гленвилл отметила, что в зоне риска находятся люди, которые редко выходят на улицу в дневное время. Она заявила, что дефицит этого витамина можно восполнить, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, креветки и грибы.
Оказалось, что те, кто часто болеют респираторными инфекциями, скорее всего имеют нехватку этого витамина. Кроме того, о дефиците витамина D говорит также постоянная усталость.
Доктор Мэрилин Гленвилл отметила, что в зоне риска находятся люди, которые редко выходят на улицу в дневное время. Она заявила, что дефицит этого витамина можно восполнить, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, креветки и грибы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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