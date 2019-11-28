28.11.2019, 17:17
Медики назвали грибы, которые помогут сделать иммунитет крепче
ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, какие грибы являются источником витаминов и минералов и могут укрепить иммунитет, пишет OAnews.
Так, по словам экспертов, в груздях есть антибиотикоподобные вещества, которые подавляют размножение палочек Коха, возбудителя туберкулеза, укрепляют бронхи и лёгкие. Лисички стимулируют работу органов иммунной системы за счет высокой концентрации витаминов А, В1, В2, цинка и селена.
Отмечается, что эти грибы являются также хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов.
Так, по словам экспертов, в груздях есть антибиотикоподобные вещества, которые подавляют размножение палочек Коха, возбудителя туберкулеза, укрепляют бронхи и лёгкие. Лисички стимулируют работу органов иммунной системы за счет высокой концентрации витаминов А, В1, В2, цинка и селена.
Отмечается, что эти грибы являются также хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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