Так, по словам экспертов, в груздях есть антибиотикоподобные вещества, которые подавляют размножение палочек Коха, возбудителя туберкулеза, укрепляют бронхи и лёгкие. Лисички стимулируют работу органов иммунной системы за счет высокой концентрации витаминов А, В1, В2, цинка и селена.Отмечается, что эти грибы являются также хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов.