ИА «Ореанда-Новости» Эксперты озвучили список из пяти напитков, от употребления которых стоит отказаться. Советы медиков опубликованы на сайте aif.ru.

Первым пунктом в списке вредных напитков стоит пакетированный чай. Как ранее выяснили специалисты Роскачества, в 11 из 48 видов чая была найдена кишечная палочка, а в некоторых даже плесень.

На втором месте – газированные напитки. В сладкой газировке содержится огромное количество сахара, именно такие напитки признаны одной из причин ожирения среди детей. Однако несладкая газированная вода также не несёт пользы, так как углекислый газ способствует вздутию и раздражает стенки желудка.

Употребление растворимого кофе необходимо сократить, хоть он и не является более вредным, чем заварной, всё же полезных веществ в нём меньше. При этом, нельзя пить кофе натощак из-за риска возникновения гастрита и язвы желудка. Кофе «3 в 1» лучше не пить вовсе, так как сахара в таком «миксе» больше, чем самого растворимого напитка.

И напоследок, врачи рекомендуют отказаться от пакетированных фруктовых соков. Напиток из коробки, в котором содержится большое количество сахара, лучше заменить настоящим апельсином или яблоком.