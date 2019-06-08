08.06.2019, 21:29
Медики назвали основные причины ожирения
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, какие неправильные привычки в питании могут стать причиной ожирения.
Врач рассказала, что зачастую человек набирает вес из-за дисбаланса в поступлении энергии, то есть он употребляет больше калорий, чем тратит. Поэтому специалисты рекомендуют есть столько, сколько нужно для чувства сытости.
Ожирение также может развиться при недостаточном количестве клетчатки и изобилии «пустых» углеводов, например, при чрезмерном употреблении фастфуда или газировки.
Также среди причин ожирения называется отсутствие «культуры неспешной еды» и привычка не завтракать, а также нехватка сна, которая угнетает иммунитет и гормональный фон.
Врач рассказала, что зачастую человек набирает вес из-за дисбаланса в поступлении энергии, то есть он употребляет больше калорий, чем тратит. Поэтому специалисты рекомендуют есть столько, сколько нужно для чувства сытости.
Ожирение также может развиться при недостаточном количестве клетчатки и изобилии «пустых» углеводов, например, при чрезмерном употреблении фастфуда или газировки.
Также среди причин ожирения называется отсутствие «культуры неспешной еды» и привычка не завтракать, а также нехватка сна, которая угнетает иммунитет и гормональный фон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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