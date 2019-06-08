ИА «Ореанда-Новости»Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, какие неправильные привычки в питании могут стать причиной ожирения.

Врач рассказала, что зачастую человек набирает вес из-за дисбаланса в поступлении энергии, то есть он употребляет больше калорий, чем тратит. Поэтому специалисты рекомендуют есть столько, сколько нужно для чувства сытости.

Ожирение также может развиться при недостаточном количестве клетчатки и изобилии «пустых» углеводов, например, при чрезмерном употреблении фастфуда или газировки.

Также среди причин ожирения называется отсутствие «культуры неспешной еды»  и привычка не завтракать, а также нехватка сна, которая угнетает иммунитет и гормональный фон.