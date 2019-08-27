ИА «Ореанда-Новости». Специалисты утверждают, что сегодня многие люди испытывают постоянную нехватку кальция, пишет «Медикфорум».



Медики напоминают, что человеку ежедневно нужно 1000 мг кальция, а людям старшего возраста – 1200 мг. Эксперты отмечают, что сегодня редко кто может выполнить эту норму.



Так, первым признаком нехватки кальция являются судороги ног. Кроме того, при дефиците этого вещества портятся ногти и зубы.



Ещё один признак – онемение или покалывание кончиков пальцев на руках. Следует обратить внимание и на бессонницу и ухудшение памяти, они также может свидетельствовать о нехватке кальция.