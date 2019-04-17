Так, следует употреблять рыбу и мясо птицы, в них содержится белок в большом количестве и жирорастворимые кислоты Омега-3. Кроме того, справиться с чувством голода помогают крупы грубого помола, семечки и орехи. А на завтрак диетологи рекомендуют есть каши.Уменьшить количество потребляемой пищи помогут лёгкие и сложные углеводы, которые содержатся в сельдерее, моркови, свекле, чечевице. Из фруктов, которые быстро утоляют голод, медики рекомендуют банан.