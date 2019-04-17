17.04.2019, 16:10
Медики назвали продукты, которые быстро утоляют голод
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты порекомендовали людям, страдающим от лишнего веса, пересмотреть рацион питания и добавить в него продукты, которые быстро притупляют чувство голода.
Так, следует употреблять рыбу и мясо птицы, в них содержится белок в большом количестве и жирорастворимые кислоты Омега-3. Кроме того, справиться с чувством голода помогают крупы грубого помола, семечки и орехи. А на завтрак диетологи рекомендуют есть каши.
Уменьшить количество потребляемой пищи помогут лёгкие и сложные углеводы, которые содержатся в сельдерее, моркови, свекле, чечевице. Из фруктов, которые быстро утоляют голод, медики рекомендуют банан.
Так, следует употреблять рыбу и мясо птицы, в них содержится белок в большом количестве и жирорастворимые кислоты Омега-3. Кроме того, справиться с чувством голода помогают крупы грубого помола, семечки и орехи. А на завтрак диетологи рекомендуют есть каши.
Уменьшить количество потребляемой пищи помогут лёгкие и сложные углеводы, которые содержатся в сельдерее, моркови, свекле, чечевице. Из фруктов, которые быстро утоляют голод, медики рекомендуют банан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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