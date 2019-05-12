12.05.2019, 11:04
Медики назвали продукты, которые опасны для людей старше 50 лет
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты составили список продуктов, употреблять которые не рекомендуется людям в возрасте старше 50 лет.
Так, эксперты советуют отказаться от кофе, так как он может вызвать резкие перепады артериального давления. Кроме того, следует воздержаться от сладкой газировки, которая может стать причиной повышения веса и уровня сахара в крови. Врачи также рекомендуют убрать из рациона полуфабрикаты, так как в них много консервантов, соли и жира.
Следует также быть осторожными с фаст-фудом и мучными изделиями - они могут спровоцировать развитие диабета.
Учёные рассказали, сколько кофе полезно пить в сутки
Так, эксперты советуют отказаться от кофе, так как он может вызвать резкие перепады артериального давления. Кроме того, следует воздержаться от сладкой газировки, которая может стать причиной повышения веса и уровня сахара в крови. Врачи также рекомендуют убрать из рациона полуфабрикаты, так как в них много консервантов, соли и жира.
Следует также быть осторожными с фаст-фудом и мучными изделиями - они могут спровоцировать развитие диабета.
Учёные рассказали, сколько кофе полезно пить в сутки
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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