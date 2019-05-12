Так, эксперты советуют отказаться от кофе, так как он может вызвать резкие перепады артериального давления. Кроме того, следует воздержаться от сладкой газировки, которая может стать причиной повышения веса и уровня сахара в крови. Врачи также рекомендуют убрать из рациона полуфабрикаты, так как в них много консервантов, соли и жира.Следует также быть осторожными с фаст-фудом и мучными изделиями - они могут спровоцировать развитие диабета.