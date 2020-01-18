ИА «Ореанда-Новости». Немецкие врачи рассказали о продуктах, которые могут привести в норму артериальное давление, пишет Focus.de.



Так, прежде всего, по словам врачей, надо отказаться от соли и солёных продуктов. Кроме того, нужно до минимума убрать из рациона сахар. Врачи также отметили, что нужно убрать из рациона продукты из белой муки, чипсы картофель фри и другие жареным блюдам, а также красное мясо и колбасу.



Для нормализации давления нужно употреблять каждый день фрукты, овощи, зелень и цельнозерновые продукты. Особенно полезными будут гранат и черника. Стоит обратить внимание на орехи и фисташки. Поможет снизить давление также льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, ​​в частности лосось и скумбрия.