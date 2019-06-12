Содержание в этом овоще ряда витаминов и различных элементов делают его поистине универсальным продуктом. Медики называют пять причин, по которым употреблять огурцы каждый день полезно.Поступление этих витаминов в организм человека способствует тому, что у человека происходит укрепление иммунитета. Кроме того, витамины вышеперечисленных групп защищают от упадка сил. Вторая причина, по которой кушать огурцы полезно, это оздоровление клеток головного мозга. Содержащиеся в огурцах антиоксиданты под названием флавонолы способствуют быстрой регенерации клеток. Кроме того, данные вещества ответственны за регулирование работы нервных импульсов, повышая тем самым качество нейронной связи между клетками головного мозга. Для тех людей, которые находятся в постоянном состоянии стресса, медики также рекомендуют огурцы. Их употребление облегчает возникшие на стресс реакции, опять таки за счёт витаминов группы В: В1, B5 и В7.Большое количество воды, находящееся в составе огурцов, и нерастворимые пищевые волокна, более известна человеку как обычная кожура, полезна для работы органов желудочно-кишечного тракта.Оставшиеся 3% включают в себя хлорофилл, каротин, витамины PP, C и B, макро- и микроэлементы, а также калий и магний.