16.10.2019, 17:40
Медики назвали ранние симптомы рака кишечника
ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали о ранних признаках рака кишечника, сообщает издание «Актуальные новости».
Так, среди основных симптомов называется нестабильная работа желудочно-кишечного тракта, а также появление болей в области живота.
Специалисты отмечают, что признаками онкологии могут также быть частые головокружения и возникновение внезапной усталости. Зачастую люди просто игнорируют эти симптомы, однако врачи рекомендуют даже при наличии хотя бы одного из них обратиться к специалисту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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