ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали о ранних признаках рака кишечника, сообщает издание «Актуальные новости».



Так, среди основных симптомов называется нестабильная работа желудочно-кишечного тракта, а также появление болей в области живота.



Специалисты отмечают, что признаками онкологии могут также быть частые головокружения и возникновение внезапной усталости. Зачастую люди просто игнорируют эти симптомы, однако врачи рекомендуют даже при наличии хотя бы одного из них обратиться к специалисту.