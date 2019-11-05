ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, по каким признакам можно вовремя вычислить онкологическое заболевание печени, пишет «МедикФорум».



Так, прежде всего надо обратить внимание на чувство сытости после приёма пищи. Если человек стал внезапно мало есть и терять свою массу, то это первый сигнал заболевания.



Кроме того, если есть аномальные вздутия и отеки в области живота, это также может быть ранним симптомом.



Медики отмечают, что главными причинами рака печени становятся алкоголь, курение, ожирение и такие заболевания, как гепатит C и B.