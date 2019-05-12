Так, оказалось, что главный миф в том, что человек толстеет от жиров. Жиры нужны организму наравне с белками и углеводами. Ещё одно заблуждение в том, что без мяса нельзя нарастить мышечную массу. Для этого нужен белок, а он содержится не только в мясе, пишет Rodgor.Распространённый миф - не есть после шести вечера. Специалисты говорят о том, что организм не должен чувствовать голод. Последний приём пищи должен быть примерно за три часа до сна. Заблуждаются люди и в том, что препараты для похудения помогут побороть лишний вес без правильной диеты и спорта. Однако медики напоминают, что человек худеет из-за дефицита калорий, но никак не из-за лекарств для похудения.