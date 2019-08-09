ИА «Ореанда-Новости». Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил каши,. По словам медика,, так как содержит в себе все необходимые нутриенты -витамины, клетчатку, растительные белки.

Однако обработка лишает зерно целого комплекса полезных элементов, оставляя преимущественно крахмал и углеводы, способствующие отложению жиров и росту уровня сахара в крови. Поэтому пользу организму несут каши, приготовленные из цельных зерен и слабо очищенных грубых круп.

Наиболее полезной кашей Мясников назвал гречневую. Она содержит калий, натрий, магний, поэтому очень полезна для сердечно-сосудистой системы и для диабетиков. Кроме того, благодаря высокому содержанию растительных волокон гречка улучшает работу ЖКТ.

Кроме того, врач рекомендует включить в свой рацион рисовую кашу из необмолоченного или красного риса. В необработанных зернах этой культуры содержатся белок, аминокислоты, способствующие выработке антител, гормонов и образованию мышечной ткани.

Также полезны перловая, пшенная и овсяная каши. Они помогают работе сердечно-сосудистой системы и препятствуют скоплению жира и холестерина в организме, пишет Медикфорум.

Напомним, ранее в августе специалисты назвали самый полезный для здоровья фрукт. Так, врачи отметили, что абрикосы крайне полезны людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой или от болезней почек, пишет МедикФорум. Полезен этот фрукт будет и беременным женщинам. Кроме того, абрикосы способны выводить токсины и шлаки из организма. Диетологи также указывают, что при борьбе с лишним весом абрикосы будут незаменимы, так как могут повышать настроение и не добавлять лишних калорий.