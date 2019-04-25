Специалист из Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуба рассказал, что в этом продукте содержатся полипептиды, белки и аминокислоты, которые помогают работе головного мозга. Диетологи также высказываются за употребление топлёного молока, так как в нём есть витамины группы A, E, D и кальций.Однако диетологи предупреждают, тем, кто страдает от лишнего веса, топлёное молоко лучше не пить, так как оно оказать негативное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.