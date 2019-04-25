25.04.2019, 16:06
Медики назвали самый полезный продукт для работы мозга
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты пришли к выводу, что употребление топлёного молока положительно влияет на работу мозга.
Специалист из Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуба рассказал, что в этом продукте содержатся полипептиды, белки и аминокислоты, которые помогают работе головного мозга. Диетологи также высказываются за употребление топлёного молока, так как в нём есть витамины группы A, E, D и кальций.
Однако диетологи предупреждают, тем, кто страдает от лишнего веса, топлёное молоко лучше не пить, так как оно оказать негативное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.
Специалист из Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуба рассказал, что в этом продукте содержатся полипептиды, белки и аминокислоты, которые помогают работе головного мозга. Диетологи также высказываются за употребление топлёного молока, так как в нём есть витамины группы A, E, D и кальций.
Однако диетологи предупреждают, тем, кто страдает от лишнего веса, топлёное молоко лучше не пить, так как оно оказать негативное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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