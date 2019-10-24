ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что, если давление не снижается через 30-40 минут после приёма лекарства, стоит вызвать медиков, пишут «Известия».



Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал, что при повышенном давлении есть определённые симптомы: тяжесть в затылке, тошнота, головокружение. Кроме того, человек начинает хуже воспринимать звуки.



Врач также рассказал, что бывает, что высокое давление держится долго. Так, через два-три часа высокого давления, в организме человека могут возникнуть серьёзные проблемы. А если давление держится в течение нескольких суток, последствия могут быть уже необратимыми.

