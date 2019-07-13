, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам,

Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца. Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа.

Обратить внимание стоит на боли в груди или левом плече, одышку, головокружение, тошноту, резко изменившийся сердечный ритм. Кроме того, свидетельствовать о серьёзной патологии может обморок, резкое повышение давления, изменение цвета лица, внезапный приступ сильной усталости.

«Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырёх недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца», - цитирует специалистов Медикфорум. При появлении данных симптомов, в особенности, если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.

Напомним, накануне врачи назвали шесть признаков заболеваний щитовидки, из-за которых могут возникнуть серьёзные проблемы с сердцем. В случае проблем щитовидная железа вырабатывает либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. Это может быть связано с недостатком йода в организме, ослаблением иммунитета и другими причинами. Говорить о заболевании щитовидки могут беспричинное похудение или полнота, а также постоянное ощущение жара или чувства холода, пишет «МедикФорум».

Также симптомом нарушения работы органа является ухудшение состояния кожи. Она становится более чувствительной, чаще появляются сыпь, раздражения, воспаления. Кроме того, кожа начинает шелушиться, становится очень сухой и склонной к зуду. О проблеме со щитовидкой могут говорить и плохое настроение, в том числе апатия, приступы паники, агрессия или излишняя слезливость. Врачи советуют обратить внимание и на такие симптомы, как запоры или диарея. Кроме того, о заболевании щитовидной железы могут свидетельствовать сбои сердечного ритма.

«Если в случае небольшой физической нагрузки вдруг стали возникать одышка и учащенный пульс, давление то резко подскакивает, то вдруг снижается, — это может быть сигналом эндокринных проблем», — отмечают специалисты.