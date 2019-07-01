ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты отмечают, что такие распространенные и широко известные признаки болезней сердца как боль в груди, учащение пульса и одышка, являются не единственными тревожными сигналами. Существуют симптомы, которые довольно нетипичны для подобных заболеваний, и на которые люди редко обращают внимание.

«Ощущение тяжести в ногах, боль, усталость, заметная невооруженным взглядом отечность — всё это может быть признаком болезней сердца. При этом люди сталкиваются с подобными симптомами чуть ли не каждый день, списывая их появление на усталость», — отмечают медики.

Также стоит обратить внимание на облысение по мужскому типу (волосы выпадают в теменной и лобной областях). Исследования показали, что у лысеющих мужчин на 23% выше риск болезней сердца. Ещё одним нетипичным свидетельством наличия проблем с сердцем являются желтые бугры на коже.

«Они могут быть в любом месте: локти, ягодицы, колени, ступни. Сами по себе бугры не являются признаком болезней сердца, но они указывают на нарушения липидного обмена в организме», — говорится в исследовании. Нарушение такого обмена напрямую говорит о попадании человека в «группу риска» развития болезней сердца. Обратиться к медикам следует и при воспалении десен. Чаще всего этот признак говорит о заболеваниях ротовой полости, но может указывать на проблемы с кровеносной системой.

Напомним, ранее сообщалось, что японские учёные нашли напиток, снижающий риск развития болезней сердца. Длительное употребление несоленого томатного сока снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли японские медики, пишет Medicalxpress. Специалисты в течение года наблюдали за состоянием почти 500 человек, которым предлагалось в неограниченном количестве употреблять томатный сок без соли. В итоге у участников эксперимента понизились кровяное давление и уровень вредного холестерина.