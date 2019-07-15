ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что есть специи, которые могут существенно поднять иммунитет человека, пишет «МедикФорум».



Так, первой среди полезных специй называют куркуму, которая очень популярна в Индии. Её добавляют во многие блюда, а молоком из куркумы лечат болезни. Эта специя считается антибиотиком и антисептиком для организма.



Стоит обратить внимание и на семена пажитника. Он, как говорят эксперты, богат витаминами А и С, а также кальцием. Благодаря своим свойствам пажитник укрепляет иммунитет и обеспечивает надлежащий уровень сахара в крови.



Ещё одна полезная специя – корица. Она помогает расщеплять углеводы, что вызывает чувство сытости. Не стоит забывать и об имбире, который может эффективно укрепить иммунитет.