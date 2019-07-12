ИА «Ореанда-Новости» . Психотерапевты дали советы, как справиться с хандрой из-за дождливого лета. По их словам, помочь в этом случае может покупка яркой одежды и позитивный настрой. «», — рассказал агентству психотерапевт Константин Ольховой.

По его словам, даже во время самого затяжного дождя следует помнить, что он всё же пройдёт. Тем, кого погода заставила поменять свои планы и остаться дома, рекомендуются вспомнить о любимых хобби, на которые раньше не хватало времени.

«Можно почитать книгу, сходить на выставку, приготовить вместе с любимыми людьми вкусный ужин, собраться в компании друзей. Человек способен на создание внутренней атмосферы — занимайтесь тем, чем нравится! Погода не должна останавливать. Даже вылазка на природу в дождливую погоду может принести удовольствие, если к ней подойти достаточно креативно», — отмечает завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1а Никита Чернов.

Помочь в борьбе с хандрой также может шопинг. Даже если человек не предполагает серьёзных трат, можно купить красивый зонт или яркий дождевик.

Ранее в этот же день синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 12 июля. По их данным, дневная температура поднимется до 14-16 градусов тепла, а ночью похолодает до 8 градусов. Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля и о том, что жителей европейской части России ждёт потепление во второй половине месяца