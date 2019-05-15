15.05.2019, 10:23
Медики назвали восемь способов защитить сердце
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Британского фонда сердца рассказали, как можно обезопасить себя от сердечных болезней.
Так, врачи советуют держать вес под контролем, измерять регулярно уровень сахара в крови, а также контролировать холестерин и артериальное давление.
Кроме того, медики также рекомендуют каждый год проверять почки и печень. Плюс ко всему эксперты советуют отказаться от сигарет и алкоголя. В британском фонде сердца подчёркивают, что нужно ежегодно делать ЭКГ, заниматься спортом и соблюдать правильный режим питания.
Так, врачи советуют держать вес под контролем, измерять регулярно уровень сахара в крови, а также контролировать холестерин и артериальное давление.
Кроме того, медики также рекомендуют каждый год проверять почки и печень. Плюс ко всему эксперты советуют отказаться от сигарет и алкоголя. В британском фонде сердца подчёркивают, что нужно ежегодно делать ЭКГ, заниматься спортом и соблюдать правильный режим питания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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