Так, врачи советуют держать вес под контролем, измерять регулярно уровень сахара в крови, а также контролировать холестерин и артериальное давление.Кроме того, медики также рекомендуют каждый год проверять почки и печень. Плюс ко всему эксперты советуют отказаться от сигарет и алкоголя. В британском фонде сердца подчёркивают, что нужно ежегодно делать ЭКГ, заниматься спортом и соблюдать правильный режим питания.